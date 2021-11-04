06 Kasım 2021, Cumartesi
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Cenk Tosun hamlesi! Devre arasında...
Gol yollarında sıkıntı çeken Beşiktaş, devre arasında bu bölgeyi yerli bir isimle güçlendirmek ve alternatifi artırmak istiyor. Siyah-beyazlılar sakatlığını atlatan ve Wolverhampton maçı kadrosunda yer alan eski futbolcusu Cenk Tosun için, İngiliz kulübü Everton'ın kapısını çalacak. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Bu sezon gol yollarınrda sıkıntı yaşayan Beşiktaş ara transfer çalışmalarına başladı... Siyah-Beyazlılar eski yıldızı Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasını kiralık giyen milli futbolcu, Erzurumspor deplasmanında dizinden çok ağır bir sakatlık yaşamıştı. Cenk Tosun 7 aylık aradan sonra önceki gün Wolverhampton maçında kadroya alınmıştı.
YALÇIN BU TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi, sakatlığı tamamen geçen Cenk Tosun için Everton ile ilk teması sağladı. Siyah- Beyazlılar, İngiliz kulübüne devre arasında yıldız futbolcuyu transfer etmek istediğini bildirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın da Cenk'i çok istiyor.