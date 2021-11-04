BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’dan Cenk Tosun hamlesi! Devre arasında...

YALÇIN BU TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi, sakatlığı tamamen geçen Cenk Tosun için Everton ile ilk teması sağladı. Siyah- Beyazlılar, İngiliz kulübüne devre arasında yıldız futbolcuyu transfer etmek istediğini bildirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın da Cenk'i çok istiyor.