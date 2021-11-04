BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazarlar Sporting-Beşiktaş maçını yorumladı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki 4. maçına çıkan temsilcimiz Beşiktaş, Sporting'e 4-0 yenilerek Devler Ligi'ne veda etti. Usta yazarlar da bu maçı çarpıcı cümlelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMADI!
Güzel dileklerle başladığımız Şampiyonlar Ligi maçından daha yenilgiyle ayrıldık. Beşiktaş bu kadar kötü bir sınav vermemeliydi. Gece gece moralim bozuldu, keyfim kaçtı. Dünkü futbol Beşiktaş'a yakışmadı. Öncelikle eleştirilerim teknik direktör Sergen Yalçın'a...
Sergen hoca; Atiba, Josef ve Mehmet Topal'la 3 ön libero ile sahaya çıkması 'Buradan 1 puan çıkaralım' düşüncesindeydi ama bu çok yanlıştı. Sevgili hocam; Necip sağda değil, stoperde oynar. Lütfen Welinton'u unutalım artık! Serdar çıksın oynasın; varsın o hatalar yapsın, razıyız. İlk 15 dakikada ev sahibinin hızını kestikten sonra Larin'le iki gol fırsatından yararlanamayınca umutlandık ama bu iki atağın ardından ardı ardına gelen savunma hataları Sporting'lileri bile şaşırttı.
Çok sevdiğimiz Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasında içinde yaptığı gereksiz penaltı sonrası işlerin Beşiktaşlı futbolcuların da gardı iyice düştü. Portekiz ekibi kendi sahasından çok kolay çıkarken, Beşiktaş'ın savunmadan oyun kurmaya çalıştığı her hücum denemesinin Sporting tehlikesine dönüşmesi ciddi sorundu. Ghezzal ve sonradan oyuna giren Alex dün yine hayal kırıklıklarıydı.
Geçen sezonki Ghezzal'den eser yok. Alex ise kesinlikle bu takımın 10 numarası değil. Kenan ise istekli ama yetersizdi. Larin oyunda kaldığı süre içinde takımın en iyisiydi. Dünkü 90 dakikada Ersin goller yemesine rağmen kötüydü diyemem. Zaman zaman bir ara stoper gibi oynadı ve rakip takımın 4-5 pozisyonunu engelledi. Bu da Beşiktaş'ın ne kadar kötü oynadığının resmidir.
Sporting oyuncu yetiştirip satan ve öyle yaşamını sürdüren bir takım. Rosier'i çok beğenmediler biz hayran kaldık ve sadece bu transfer için bizden 6.5 milyon euro kazandılar. Geçen sezon şampiyon olan ve özverisine hayran olduğumuz takımdaki düşüş hepimizi şaşkına çeviriyor. Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor. Ümraniye'de neler yaşanıyor bilemiyorum ama sinyaller iyi değil...
Çok fazla eleştirmek istemiyorum çünkü olaya sadece Beşiktaş acısından bakarsak hata etmiş oluruz. Futbolumuz dibe çöktü. Renkleri bir kenara bırakıp bir şeyler yapmalıyız.
TURGAY DEMİR - AFİYET OLSUN
Şampiyonlar Ligi'ni bir yana bırakın, izlediğimiz en sıradan Avrupa maçında dahi takımlar bize göre ışık hızıyla oynuyor. Havamızdan mı, suyumuzdan mı bilmem, bizdeki yabancılar da ligimize adım atar atmaz ağır aksak paslaşmalara alışıyorlar. Topuk pasıyla üç kişiyi ekarte etme şansı olan bir oyuncumuz bunu yapmak yerine kendi etrafında dönüyor. Bir uzun topla arkadaşını pozisyona sokma şansı varken korkudan yanındakine veriyor topu...
Sporting bile karşımızda Barça, Real ya da PSG gibi rahattı... Biz alan savunurken, onlar kanatlardan oyuncu kaçırdılar, biz adam adama savunurken, geriden çıkıp savunma arkasına sarktılar. Basit ama hızlı oynadılar hepsi bu. Onlar gol atarken bile rahat, biz taç atarken bile panik halindeyiz. Böyle bir fark var aramızda.
Sporting'e maçın başında iki net pozisyon verdik, biri direkten döndü, diğerini Ersin kurtardı, bizim pozisyonların ikisinde de Larin panik halinde kötü vuruş yaptı. Kafa kağıdına bakarsan yabancı ama vuruşuna bakarsan bizden! El oğlu şut zamanı şut atıyor, pas zamanı pas. Biz şut atacakken pasa dönüp, pas atacakken top kaptırıyoruz. Bildiğin Arapsaçı yani…
Kendimizi kandırmayalım, 86 yabancıyla oynasak ligimizin ritmi değişmedikçe Avrupa'daki kaderimiz de değişmeyecektir. O nedenle yıllardır, köy takımları karşısında bile hüsranlar yaşadık. Tromsö, Östersunds, Karpaty Lviv, Valerenga, Videoton, Sigma Olomouc, Young Boys, Vardar… Daha saymaya gerek var mı? Adamlar futbol oynuyor, biz başka bir şey. Bütün hikaye bu. Öyleyse boş verelim Avrupa'yı dönelim ligimize, yiyelim birbirimizi! Hepimize afiyet olsun!
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