BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Hatayspor maçı öncesi öğrencilerine uyarı!
Spor haberleri: Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta mücadelenin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrıldıktan sonra Akdeniz ekibini de devirerek seri başlatmak isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi sonrası bu haftaki rakipleri Hatayspor maçı için kolları sıvadı. Dünkü antrenmanda oyuncularına kısa bir konuşma yaptı. Zorlu bir maça çıkacaklarının altını çizen başarlı çalıştırıcı, "Kendi sahasında zor kaybeden bir takıma karşı oynayacağız. Zirveye ulaşmak istiyorsak kesinlikle kayıpsız geçmemiz gereken bir karşılaşma. Galatasaray derbisinde alınan 3 puan anlam kazanması ve Trabzonspor maçına daha moralli çıkmak için galibiyetten başka bir sonuç istemiyorum" sözlerini kullandı.
Fotomaç'ın haberine göre; derbi performansı nedeniyle oyuncularını bir kez daha tebrik eden Yalçın, "Elbette her zaman aynı tempoda devam edemeyiz elinizden geleni yapacağınızı biliyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan usta hocanın, antrenman sonrası savunma hattı ile kısa bir toplantı yaptığı kaydedildi.
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