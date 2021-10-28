28 Ekim 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Hatayspor maçı öncesi öğrencilerine uyarı!

Spor haberleri: Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta mücadelenin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrıldıktan sonra Akdeniz ekibini de devirerek seri başlatmak isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın’dan Hatayspor maçı öncesi öğrencilerine uyarı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.10.2021

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi sonrası bu haftaki rakipleri Hatayspor maçı için kolları sıvadı. Dünkü antrenmanda oyuncularına kısa bir konuşma yaptı. Zorlu bir maça çıkacaklarının altını çizen başarlı çalıştırıcı, "Kendi sahasında zor kaybeden bir takıma karşı oynayacağız. Zirveye ulaşmak istiyorsak kesinlikle kayıpsız geçmemiz gereken bir karşılaşma. Galatasaray derbisinde alınan 3 puan anlam kazanması ve Trabzonspor maçına daha moralli çıkmak için galibiyetten başka bir sonuç istemiyorum" sözlerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın’dan Hatayspor maçı öncesi öğrencilerine uyarı!

Fotomaç'ın haberine göre; derbi performansı nedeniyle oyuncularını bir kez daha tebrik eden Yalçın, "Elbette her zaman aynı tempoda devam edemeyiz elinizden geleni yapacağınızı biliyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan usta hocanın, antrenman sonrası savunma hattı ile kısa bir toplantı yaptığı kaydedildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
İşte Kartal’ın zirve planı! İşte Kartal'ın zirve planı!
Umut ile Rıdvan’ın forma savaşı Umut ile Rıdvan’ın forma savaşı
Ceyhun Kazancı’dan A Spor’a Kaan Ayhan açıklaması! Ceyhun Kazancı'dan A Spor'a Kaan Ayhan açıklaması!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör