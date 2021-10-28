BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Tecrübeli çalıştırıcının oyuncularına, "Galatasaray derbisinde elde ettiğimiz galibiyetin anlam kazanabilmesi için Hatayspor'u deplasmanda yenmeliyiz. Önümüzdeki 5 maç bizim için çok ama çok kritik. Rakiplerimizin ne yapacağıyla ilgilenmeden sadece kazanmaya odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

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