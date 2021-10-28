28 Ekim 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Kartal'ın zirve planı!

Spor haberleri: Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonu da zirvede bitirmeyi hedefleyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, liderlik planını hazırladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Kartal’ın zirve planı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Derbide Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışında büyük moral depolayan Beşiktaş yeni hedefini belirledi. Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın oyuncularıyla yaptığı toplantıda oynayacakları ilk 5 maçın önemini anlattı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Kartal’ın zirve planı!

Takvim'in haberine göre; Sergen hoca, Hatayspor, Trabzonspor, Alanyaspor, Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarını kazanarak aralık ayı başında liderlik kolutğuna oturmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Kartal’ın zirve planı!

Tecrübeli çalıştırıcının oyuncularına, "Galatasaray derbisinde elde ettiğimiz galibiyetin anlam kazanabilmesi için Hatayspor'u deplasmanda yenmeliyiz. Önümüzdeki 5 maç bizim için çok ama çok kritik. Rakiplerimizin ne yapacağıyla ilgilenmeden sadece kazanmaya odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

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