BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Kartal'ın zirve planı!
Spor haberleri: Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonu da zirvede bitirmeyi hedefleyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, liderlik planını hazırladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Derbide Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışında büyük moral depolayan Beşiktaş yeni hedefini belirledi. Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın oyuncularıyla yaptığı toplantıda oynayacakları ilk 5 maçın önemini anlattı.
Takvim'in haberine göre; Sergen hoca, Hatayspor, Trabzonspor, Alanyaspor, Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarını kazanarak aralık ayı başında liderlik kolutğuna oturmayı planlıyor.
Tecrübeli çalıştırıcının oyuncularına, "Galatasaray derbisinde elde ettiğimiz galibiyetin anlam kazanabilmesi için Hatayspor'u deplasmanda yenmeliyiz. Önümüzdeki 5 maç bizim için çok ama çok kritik. Rakiplerimizin ne yapacağıyla ilgilenmeden sadece kazanmaya odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.
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