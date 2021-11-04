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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kafilesi Sporting maçının ardından İstanbul'a geldi!

Beşiktaş kafilesi İstanbul’a geldi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından siyah beyazlı takımın kafilesi İstanbul'a geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. maçında deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımına 4-0 yenilen Beşiktaş, İstanbul'a geldi.

Başkent Lizbon'dan hareket eden özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan siyah-beyazlı kafileyi az sayıdaki taraftarı karşıladı. Teknik heyet ve futbolcuları taşıyan otobüsün havalimanından hareketi sırasında taraftarlar tezahüratlarla takımlarına moral vermeye çalıştı.

Havalimanından BJK nevzat Demir Tesisleri'ne hareket eden siyah-beyazlı takım, gerçekleştireceği antrenmanla Spor Toto Süper Lig'de 6 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Kafileyle birlikte ülkeye dönen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetici Kemal Erdoğan, taraftarların yanına giderek kısa süre sohbet etti.

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