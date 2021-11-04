06 Kasım 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı!

Beşiktaş’ta Trabzon maçı hazırlıkları başladı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Sporting Lizbon deplasmanından dönen Kartal, zorlu maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Portekiz dönüşü bu akşam yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Yenileme çalışması şeklinde geçen antrenmanda futbolcular, koşu ve stretching çalışması yaparak idmanı tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

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