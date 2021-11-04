06 Kasım 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sporting - Beşiktaş maçı sonrası Atiba'ya sert tepki!

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'ndaki 4. maçında Sporting Lizbon deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar, rakibine 4-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi. Mücadele sonrası Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden teknik direktör Sergen Yalçın ve tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson'ı eleştirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sporting - Beşiktaş maçı sonrası Atiba’ya sert tepki!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki 4. maçında Portekiz ekibi Sporting'le karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar sahadan 4-0 mağlup ayrılarak gruptan çıkma şansını kaybetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sporting - Beşiktaş maçı sonrası Atiba’ya sert tepki!

Beşiktaş'ın, Sporting'e karşı oynadığı iki maçtan da mağlup ayrılması bir grup siyah-beyazlı taraftarı kızdırdı. Bazı taraftarlar sosyal medya üzerinden teknik direktör Sergen Yalçın ve takımın tecrübeli kaptanı Atiba Hutchinson'a yüklendi. İşte o paylaşımlardan bazıları...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sporting - Beşiktaş maçı sonrası Atiba’ya sert tepki!

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sporting - Beşiktaş maçı sonrası Atiba’ya sert tepki!

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sporting - Beşiktaş maçı sonrası Atiba’ya sert tepki!

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sporting - Beşiktaş maçı sonrası Atiba’ya sert tepki!

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