BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sporting - Beşiktaş maçı sonrası Atiba’ya sert tepki!

Beşiktaş'ın, Sporting'e karşı oynadığı iki maçtan da mağlup ayrılması bir grup siyah-beyazlı taraftarı kızdırdı. Bazı taraftarlar sosyal medya üzerinden teknik direktör Sergen Yalçın ve takımın tecrübeli kaptanı Atiba Hutchinson'a yüklendi. İşte o paylaşımlardan bazıları...