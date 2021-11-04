BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sporting - Beşiktaş maçı sonrası Atiba'ya sert tepki!
Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'ndaki 4. maçında Sporting Lizbon deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar, rakibine 4-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi. Mücadele sonrası Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden teknik direktör Sergen Yalçın ve tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson'ı eleştirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki 4. maçında Portekiz ekibi Sporting'le karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar sahadan 4-0 mağlup ayrılarak gruptan çıkma şansını kaybetti.
Beşiktaş'ın, Sporting'e karşı oynadığı iki maçtan da mağlup ayrılması bir grup siyah-beyazlı taraftarı kızdırdı. Bazı taraftarlar sosyal medya üzerinden teknik direktör Sergen Yalçın ve takımın tecrübeli kaptanı Atiba Hutchinson'a yüklendi. İşte o paylaşımlardan bazıları...
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