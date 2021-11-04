BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sporting - Beşiktaş maçı Portekiz’de gündem oldu! İşte atılan manşetler

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekibi Sporting'le deplasmanda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibine 4-0 yenilerek gruptan çıkma şansını yitirdi. Portekiz basını ise bu maçı şöyle gördü. İşte o manşetlerden bazıları...