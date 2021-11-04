BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sporting - Beşiktaş maçı Portekiz'de gündem oldu! İşte atılan manşetler
Spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, C Grubu'ndaki 4. maçında Sporting Lizbon'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, rakibine 4-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybetti. Portekiz basını, mücadele sonrası Sporting - Beşiktaş maçına geniş yer verdi. İşte atılan manşetler... (BJK spor haberi)
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekibi Sporting'le deplasmanda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibine 4-0 yenilerek gruptan çıkma şansını yitirdi. Portekiz basını ise bu maçı şöyle gördü. İşte o manşetlerden bazıları...
ABOLA
"Aslanlar mücadele ederek son 16'yı hayal ediyor"
OBSERVADOR
"Sporting, Alvalade'de Beşiktaş'ı yendi, Dortmund'la eşitledi ve en azından Avrupa Ligi'ni garanti altına aldı.
RECORD
"Sporting en azından Avrupa'da devam etmeyi garantiledi ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalabilir"
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