06 Kasım 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sporting - Beşiktaş maçı Portekiz'de gündem oldu! İşte atılan manşetler

Spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, C Grubu'ndaki 4. maçında Sporting Lizbon'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, rakibine 4-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybetti. Portekiz basını, mücadele sonrası Sporting - Beşiktaş maçına geniş yer verdi. İşte atılan manşetler... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sporting - Beşiktaş maçı Portekiz’de gündem oldu! İşte atılan manşetler
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 Giriş Tarihi: 04.11.2021

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekibi Sporting'le deplasmanda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibine 4-0 yenilerek gruptan çıkma şansını yitirdi. Portekiz basını ise bu maçı şöyle gördü. İşte o manşetlerden bazıları...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sporting - Beşiktaş maçı Portekiz’de gündem oldu! İşte atılan manşetler

ABOLA

"Aslanlar mücadele ederek son 16'yı hayal ediyor"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sporting - Beşiktaş maçı Portekiz’de gündem oldu! İşte atılan manşetler

OBSERVADOR

"Sporting, Alvalade'de Beşiktaş'ı yendi, Dortmund'la eşitledi ve en azından Avrupa Ligi'ni garanti altına aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sporting - Beşiktaş maçı Portekiz’de gündem oldu! İşte atılan manşetler

OJOGO

"Sporting, Beşiktaş'ı bir kez daha yıktı ve hayalini canlı tuttu"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sporting - Beşiktaş maçı Portekiz’de gündem oldu! İşte atılan manşetler

RECORD

"Sporting en azından Avrupa'da devam etmeyi garantiledi ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalabilir"

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