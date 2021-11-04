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BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sporting - Beşiktaş maçında tarihi istatistik! Fenerbahçe'nin eski yıldızından sonra bir ilk

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. hafta maçında Beşiktaş, Sporting'e konuk oldu. Portekiz'deki mücadelede Sergey Karasev düdük çaldı. Zorlu karşılaşmadan Sporting, 4-0 galip ayrıldı. Diğer yandan Sporting'in yıldız oyuncusu tarihi bir performans gösterdi. İşte o istatistik... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sporting - Beşiktaş maçında tarihi istatistik! Fenerbahçe’nin eski yıldızından sonra bir ilk
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 Giriş Tarihi: 04.11.2021

Sporting, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü hafta karşılaşmasında, Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlandı. Portekiz temsilcisinin tecrübeli yıldızı Beşiktaş karşısında tarihi bir olay yaşadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sporting - Beşiktaş maçında tarihi istatistik! Fenerbahçe’nin eski yıldızından sonra bir ilk

10 DAKİKADA 3 GOL SESİ

41. dakikada Portekiz ekibi 3. golünü kaydetti. Beşiktaş'ın orta sahada top kaybı sonrası kontra atakla çıkan Sporting'de Paulinho, ceza sahasının dışında topa sert vuruşunda, yerden giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sporting - Beşiktaş maçında tarihi istatistik! Fenerbahçe’nin eski yıldızından sonra bir ilk

KRASIC'TEN SONRA BİR İLK

Opta'nın verilerine göre; Paulinho, Şampiyonlar Ligi gruplarında Milos Krasic'ten (2009/10) bu yana Beşiktaş filelerini hem iç sahada hem de deplasmanda havalandıran ilk oyuncu oldu.

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