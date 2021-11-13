13 Kasım 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da sezon sonunda büyük operasyon! Tam 15 futbolcu...

Takımda kadro dışı kalanlar ve kiralık oyuncular dahil 32 futbolcusu bulunan Beşiktaş, sezon sonunda büyük bir operasyona hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda 15 oyuncunun sözleşmesi sona ererken, teknik direktör Sergen Yalçın 6 isimle yeni mukavele imzalanmamasını istedi. 5 isimde ise belirsizlik sürüyor. İşte o 15 kişilik liste ve son durumları... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da sezon sonunda büyük operasyon! Tam 15 futbolcu...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Beşiktaş'ta sezon sonu itibariyle tam 15 oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Siyah-beyazlı yönetim, yola devam etmeyi düşündüğü isimlerle görüşmelerine başlarken, performansından memnun kalmadığı futbolculara henüz teklif yapmadı. Sabah'ın haberine göre; Sezon sonu baştan aşağı değişime uğrayacak Beşiktaş'ta Lens, Douglas, Ljajic gibi ekonomik olarak kulübe ciddi yük oluşturan oyuncuların sözleşmesinin bitecek olması en büyük sevinç kaynağı.

İşte kontratı sona erecek 15 futbolcunun durumları:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da sezon sonunda büyük operasyon! Tam 15 futbolcu...

Pjanic: Barcelona'daki teknik direktör değişiminin kendisine etkisi nasıl olacak bilinmiyor. İspanyollar yeniden kiralamayı düşünürse teklif yapılacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da sezon sonunda büyük operasyon! Tam 15 futbolcu...

Josef: 15 maçta forma giyen Brezilyalı, 5 karşılaşmada daha oynarsa sözleşmesi otomatik olarak 2023'e uzayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da sezon sonunda büyük operasyon! Tam 15 futbolcu...

Atiba: 39 yaşına girecek olan Kanadalı kaptana antrenör ekibine katılması teklif edilecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da sezon sonunda büyük operasyon! Tam 15 futbolcu...

Mehmet Topal: Deneyimli oyuncunun 1 yıllık opsiyonu bulunuyor. 300 bin Euro yıllık ücreti olan 35 yaşındaki orta sahanın bir sezon daha takımda tutulma ihtimali var.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da sezon sonunda büyük operasyon! Tam 15 futbolcu...

Vida: Hırvat stoperle yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor ancak şu ana kadar anlaşma sağlanamadı. 3.4 milyon Euro'luk maaşı yarı yarıya düşürülmek isteniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da sezon sonunda büyük operasyon! Tam 15 futbolcu...

Larin: Kanadalı forvet ile pazarlıklar henüz sonuçlanmadı. Taraflar arasında yaklaşık 750 bin Euro yıllık ücret farkı var. Devre arası öncesinde kontrat yapılması amaçlanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da sezon sonunda büyük operasyon! Tam 15 futbolcu...

N'Sakala: 31 yaşındaki sol bek yeni sezon planlarında yer almıyor. Beşiktaş bu mevkide Umut Meraş ve Rıdvan Yılmaz ile yola devam edecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da sezon sonunda büyük operasyon! Tam 15 futbolcu...

Oğuzhan: Yeni sözleşme teklifi alabilmesi için mevcut performansını çok daha yukarı çekmesi gerekiyor. Performansında iyileşme olması halinde yıllık 2 milyon Euro olan kazancının yarısından daha az bir teklif sunulacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da sezon sonunda büyük operasyon! Tam 15 futbolcu...

Ljajic: Devre arasında gönderilmeye çalışılacak. Taliplilerinden bir bedel talep edilmeyecek. Sadece yarım sezonluk 1.6 milyon Euro olan maaşının büyük kısmının karşılanması beklenecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da sezon sonunda büyük operasyon! Tam 15 futbolcu...

Batshuayi: Sezon sonu büyük ihtimalle Chelsea'ye geri dönecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da sezon sonunda büyük operasyon! Tam 15 futbolcu...

Güven Yalçın: 80 bin Euro olan yıllık ücreti 300-400 bin Euro arası bir rakama çıkarılacak ve 3 sezonu kapsayan sözleşme imzalanacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da sezon sonunda büyük operasyon! Tam 15 futbolcu...

Can: Schalke'den 1.8 milyon Euro'luk opsiyonla kiralanan 20 yaşındaki orta saha takımda kalacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da sezon sonunda büyük operasyon! Tam 15 futbolcu...

Gökhan Töre: 21 kişilik maç kadrosuna dahi girmekte zorlanan deneyimli sağ kanadın 1 yıllık opsiyonu kullanılmayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da sezon sonunda büyük operasyon! Tam 15 futbolcu...

Lens: Beşiktaş'a bu süreçte maddi yükü 14 milyon Euro oldu. Devre arası bir kez daha kendisine takım bulması söylenecek. Sözleşmesinin biteceği gün dört gözle bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da sezon sonunda büyük operasyon! Tam 15 futbolcu...

Douglas: Beşiktaş, iki sezondur kadro dışı olan ve 800 bin Euro maaşı için takımdan ayrılmayan Brezilyalı sağ bekin yükünden sezon sonu kurtulacak.

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