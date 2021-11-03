BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Demba Ba'dan sürpriz paylaşım! "Şehirdeki en güzel manzara"

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş, Göztepe ve Başakşehir forması giyen Demba Ba'dan Beşiktaş paylaşımı geldi. Vodafone Park'ın fotoğrafını paylaşan Ba, "Birkaç ay sonra tekrar İstanbul'dayım. Çok özlemişim. Şehirdeki en güzel manzara." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Aktif futbol kariyerini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Demba Ba'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş, Göztepe ve Başakşehir formalarını terleten Senegalli eski futbolcu, siyah-beyazlıların stadyumu Vodafone Park'ın olduğu bir görseli paylaşarak "Birkaç ay sonra tekrar İstanbul'dayım. Çok özlemişim. Şehirdeki en güzel manzara." notunu düştü.

İşte Demba Ba'nın o paylaşımı:

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