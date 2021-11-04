BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sporting Lizbon maçı sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın konuştu! "Sorumlu benim"

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, C grubu 4. hafta maçında Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar mücadeleden 4-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve gruptaki 4. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Sporting Lizbon'a konuk oldu. Siyah beyazlılar maçtan 4-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Yalçın'ın açıklamalarından satır başları;

"Burada kaybedilen maçların sorumlusu benim, oyuncular değil."

"Burada sorumlu benim ve skorların sorumluluğunu alması gereken de benim. Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar, üst seviye. Ağır bir mağlubiyet aldık ama 30 dakikalık bölümde oyunda çok da bir şey yoktu."

"Maalesef hakem arkadaşın yarattığı penaltıyla demoralize olan takımımız..."

"Şu andan sonra yapacağımız şey lige dönüp, oyuncularımızı moral ve motivasyon olarak toplamak. Hayat devam ediyor ve önümüzde oynayacağımız müsabakalar var."

"İnşallah bu sonuç Trabzonspor maçına yansımaz, yansımaması için elimizden geleni yapacağız. Motivasyon olarak cumartesi gününe hazırlamaya çalışacağız."

"Hatay maçında verilmeyen golümüz inanılır gibi değil."

"Şu anda ligde 4-5 puan daha yukarıda olmamız gerekiyordu ama yönetimler beklediğimizin çok altında."

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