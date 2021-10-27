BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Geçen yılı geçti! Kartal'dan zirveye pençe
Süper Lig'de son olarak evinde zorlu derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 11. haftada Hatayspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Kartal, sonraki hafta ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Galatasaray zaferiyle coşan Sergen Yalçın ve öğrencilerinin hedefi bir kez daha zirveye doğru uçmak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılarda 7'den 70'e büyük coşku var. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a evinde 4-1 yenildikten sonra kazanarak gelen Galatasaray'ı ağırladı.
Maçın başından sonuna kadar rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Kartal, Cyle Larin'in duble yaptığı maçta ezeli rakibini yıkarak zirve yarışında sonuna kadar olacağını hissettirdi. Ligde son olarak 6. haftayı lider geçiren Sergen Yalçın ve öğrencileri milli araya kadar oynanacak 2 maçtan 6 puan çıkarmayı hedefliyor. Camia da teknik patron Sergen Yalçın ve oyunculara güveniyor.
HAVAYA GİRDİ
Son şampiyon apoletiyle maçlara çıkan Beşiktaş, milli ara öncesi iki kritik maça çıkacak. İlkinde Süper Lig'de ikincilik koltuğunda oturan güçlü Hatayspor'a karşı deplasmanda mücadele verecek. Ardından da lider Trabzonspor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak.
Siyah-beyazlıların hedefi bu iki maçtan 6 puan çıkararak zirve yürüyüşüne daha kararlı şekilde devam etmek. Galatasaray galibiyeti de Beşiktaş'ın yelkenlerini iyice şişirmiş durumda. Sergen Yalçın ve öğrencileri geçtiğimiz sezon kazandıkları şampiyonluk unvanını bu yıl da korumak istiyor.
KOLAY YIKILMIYOR!
Galatasaray ve F.Bahçe bu sezon ciddi kırılgan iki takım olarak göze çarpıyor. Bu iki ekip puan kaybettikleri haftada kulüp içinde çalkantılar oluyor. Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi gibi çok zorlayıcı bir kategoride 3'te 0 çekmesine rağmen dönüşünde Süper Lig'de hiç sıkıntı yaşamadı. Mental olarak bir hayli güçlü görüntü sergiliyor.
GEÇEN YILIN ÖNÜNDE
Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş şampiyonlukla tamamladığı geçen sezon 10 maç sonunda 19 puan toplamıştı. 20 gol atmış, 17 yemişti. Bu sezon 10 haftada 20 puan aldı. Yine 20 attı. 12 yedi.
TRABZON İLE BiRLiKTE İLK SIRADA
İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe zirveden inerken Beşiktaş ve Trabzonspor 2.85 ile ilk basamağı paylaştılar. 3. sırada 3.20 ile Kanarya yer alıyor. Galatasaray 5.50 ile 4. basamakta.
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