01 Kasım 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile oynayacağı mücadele öncesi kamp kadrosu açıklandı

Kartal’ın kamp kadrosu açıklandı! 5 eksik var...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 Giriş Tarihi: 01.11.2021

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile karşı karşıya geceleği mücadele öncesi kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda Rosier, Vida, Pjanic, N'Koudou, Batshuayi ve UEFA listesinde bulunmayan Güven Yalçın, Beşiktaş'ın Sporting maçı kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş, Sporting Lizbon ile deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi 4. grup maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Beşiktaş kadrosunda 5 eksik olduğu duyuruldu. Rosier, N'Koudou, Batshuayi, Pjanic ile birlikte sol baldırında ağrıları devam eden Domagoj Vida'nın da kadroda olmadığı bildirildi.

İŞTE KAMP KADROSU




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