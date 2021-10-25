BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Guti Hernandez'den Sergen Yalçın sözleri! "İspanya'da çalışabilir"
Real Madrid ve İspanya futbolunun efsanelerinden Guti Hernandez, El Clasico nedeniyle İstanbul'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Guti, teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili flaş sözler sarf etti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Real Madrid ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Guti Hernandez, siyah-beyazlıları oynanacak Galatasaray derbisinde favori gördüğünü söyledi.
Hürriyet'te yer alan habere göre Barcelona-Real Madrid maçı nedeniyle İstanbul'da bir etkinliğine katılan Guti, bir dönem antrenörlük de yaptığı Beşiktaş'la bağlarını koparmadığını ve yakından takip ettiğini belirterek, "Beşiktaş'ta hala eksi arkadaşlarımla görüşüyorum. Malzemeci Erdal Erdem'le sürekli diyalog halindeyim, onun organize ettiği sosyal sorumluluk projelerine destek veriyorum" dedi.
TARAFTARLARIMIZI ASLA UNUTAMAM
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın İspanyolca öğrendiğine dikkat çeken Guti, "Sergen'in İspanya'da teknik direktörlük yapmaması için bir neden yok. Zeki bir Futbol adamı. Geçen sezon isimsiz oyunculardan kurulu bir takımı şampiyon yaparak yeteneğini gösterdi" dedi.
Beşiktaş taraftarlarının coşkusunu ve takımlarına bağlılığını hiçbir zaman unutmayacağını da ifade eden Guti, Galatasaray derbisi için ise, "Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde bekleneni veremedi ama Türkiye Ligi'nde Galatasaray'ı yeneceğine inanıyorum" diye konuştu.
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