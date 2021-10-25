25 Ekim 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Guti Hernandez'den Sergen Yalçın sözleri! "İspanya'da çalışabilir"

Real Madrid ve İspanya futbolunun efsanelerinden Guti Hernandez, El Clasico nedeniyle İstanbul'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Guti, teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili flaş sözler sarf etti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Guti Hernandez’den Sergen Yalçın sözleri! İspanya’da çalışabilir
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Real Madrid ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Guti Hernandez, siyah-beyazlıları oynanacak Galatasaray derbisinde favori gördüğünü söyledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Guti Hernandez’den Sergen Yalçın sözleri! İspanya’da çalışabilir

Hürriyet'te yer alan habere göre Barcelona-Real Madrid maçı nedeniyle İstanbul'da bir etkinliğine katılan Guti, bir dönem antrenörlük de yaptığı Beşiktaş'la bağlarını koparmadığını ve yakından takip ettiğini belirterek, "Beşiktaş'ta hala eksi arkadaşlarımla görüşüyorum. Malzemeci Erdal Erdem'le sürekli diyalog halindeyim, onun organize ettiği sosyal sorumluluk projelerine destek veriyorum" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Guti Hernandez’den Sergen Yalçın sözleri! İspanya’da çalışabilir

TARAFTARLARIMIZI ASLA UNUTAMAM

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın İspanyolca öğrendiğine dikkat çeken Guti, "Sergen'in İspanya'da teknik direktörlük yapmaması için bir neden yok. Zeki bir Futbol adamı. Geçen sezon isimsiz oyunculardan kurulu bir takımı şampiyon yaparak yeteneğini gösterdi" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Guti Hernandez’den Sergen Yalçın sözleri! İspanya’da çalışabilir

Beşiktaş taraftarlarının coşkusunu ve takımlarına bağlılığını hiçbir zaman unutmayacağını da ifade eden Guti, Galatasaray derbisi için ise, "Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde bekleneni veremedi ama Türkiye Ligi'nde Galatasaray'ı yeneceğine inanıyorum" diye konuştu.

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