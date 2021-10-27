27 Ekim 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu değerini 170'e katladı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek derbi zaferi yaşamıştı. Siyah beyazlılarda, Larin'in 2 gol atmasına karşın öne çıkan bir diğer isim, Ersin Destanoğlu olmuştu. Genç eldivenin form grafiği alkış alırken Sergen Yalçın, Loris Karius'u kesip gencecik Ersin'i oynattığında 'Kim bu çocuk' deniyordu. Ersin'in 50 bin euro'luk değeri 8.5'a çıktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu değerini 170’e katladı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.10.2021

Beşiktaş'ta Galatasaray zaferinin kahramanlarından olan Ersin Destanoğlu, Sergen Yalçın'ın Türk futboluna hediyesi oldu. Sergen Yalçın göreve geldiğinde kalede Liverpool'dan gelen ünlü Loris Karius vardı. Başarılı çalıştırıcı ligin bitimine 8 maç kala kaleyi gencecik Ersin Destanoğlu'na emanet etti. O zamanlar Ersin'in Transfermarkt'a göre piyasa değeri sadece 50 bin euro olarak gösteriliyordu. Zaman Sergen'i haklı çıkardı. 20 yaşındaki kaleci her maç üzerine koyarak oynadı ve piyasını sürekli artırdı. Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray maçında Halil'in boş kaleye vurduğu topa müthiş yetişen, ardından penaltıdan Mostafa Mohamed'e engel olan Ersin Destanoğlu'nun yeni piyasa değeri 8.5 milyon euro. Değerini 170'e katlamayı başardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu değerini 170’e katladı!

2001'LİLERİN EN PAHALISI
Ersin 2001 doğumlu kaleciler arasında 8.5 milyon euro'luk değeriyle ilk sırada yer alıyor. Ersin'i Shakhtar'ın genç kalecisi Trubin 8 milyon euro ile takip ediyor. Portekiz ekibi Famalicao'dan Luiz'in ise piyasa değeri 3 milyon euro.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu değerini 170’e katladı!

FRANSIZLAR TAKİPTE
Ersin, Beşiktaş'ta forma giydiği 1.5 yılda Avrupa'da ciddi bir piyasa oluşturdu. Genç eldiveni başta Lyon olmak üzere birçok Fransız kulübü istiyor. E rsin'in Kara Kartal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
İşte derbi zaferinin perde arkası! Sergen Yalçın... İşte derbi zaferinin perde arkası! Sergen Yalçın...
Rakamları altüst etti! Beşiktaş’ta Sergen Yalçın farkı Rakamları altüst etti! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı
Geçen yılı geçti! Kartal’dan zirveye pençe Geçen yılı geçti! Kartal'dan zirveye pençe
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör