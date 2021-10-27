Beşiktaş'ta Galatasaray zaferinin kahramanlarından olan Ersin Destanoğlu, Sergen Yalçın'ın Türk futboluna hediyesi oldu. Sergen Yalçın göreve geldiğinde kalede Liverpool'dan gelen ünlü Loris Karius vardı. Başarılı çalıştırıcı ligin bitimine 8 maç kala kaleyi gencecik Ersin Destanoğlu'na emanet etti. O zamanlar Ersin'in Transfermarkt'a göre piyasa değeri sadece 50 bin euro olarak gösteriliyordu. Zaman Sergen'i haklı çıkardı. 20 yaşındaki kaleci her maç üzerine koyarak oynadı ve piyasını sürekli artırdı. Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray maçında Halil'in boş kaleye vurduğu topa müthiş yetişen, ardından penaltıdan Mostafa Mohamed'e engel olan Ersin Destanoğlu'nun yeni piyasa değeri 8.5 milyon euro. Değerini 170'e katlamayı başardı.