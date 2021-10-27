BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu değerini 170'e katladı!
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek derbi zaferi yaşamıştı. Siyah beyazlılarda, Larin'in 2 gol atmasına karşın öne çıkan bir diğer isim, Ersin Destanoğlu olmuştu. Genç eldivenin form grafiği alkış alırken Sergen Yalçın, Loris Karius'u kesip gencecik Ersin'i oynattığında 'Kim bu çocuk' deniyordu. Ersin'in 50 bin euro'luk değeri 8.5'a çıktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta Galatasaray zaferinin kahramanlarından olan Ersin Destanoğlu, Sergen Yalçın'ın Türk futboluna hediyesi oldu. Sergen Yalçın göreve geldiğinde kalede Liverpool'dan gelen ünlü Loris Karius vardı. Başarılı çalıştırıcı ligin bitimine 8 maç kala kaleyi gencecik Ersin Destanoğlu'na emanet etti. O zamanlar Ersin'in Transfermarkt'a göre piyasa değeri sadece 50 bin euro olarak gösteriliyordu. Zaman Sergen'i haklı çıkardı. 20 yaşındaki kaleci her maç üzerine koyarak oynadı ve piyasını sürekli artırdı. Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray maçında Halil'in boş kaleye vurduğu topa müthiş yetişen, ardından penaltıdan Mostafa Mohamed'e engel olan Ersin Destanoğlu'nun yeni piyasa değeri 8.5 milyon euro. Değerini 170'e katlamayı başardı.
FRANSIZLAR TAKİPTE
Ersin, Beşiktaş'ta forma giydiği 1.5 yılda Avrupa'da ciddi bir piyasa oluşturdu. Genç eldiveni başta Lyon olmak üzere birçok Fransız kulübü istiyor. E rsin'in Kara Kartal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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