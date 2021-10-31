Beşiktaş'ta Michy Batshuayi ile Valentin Rosier’in sağlık durumları belli oldu!
Beşiktaş'ta, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Hatayspor maçında sakatlanan Michy Batshuayi ile Valentin Rosier’in sağlık durumları belli oldu. Siyah beyazlı kulüp, iki futbolcunun da MR görüntülemelerine ilişkin detaylı açıklama yayınladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta, Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Michy Batshuayi ve mücadele sonrası ağrı hissede Valentin Rosier'in son durumları belli oldu.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI:
"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynadığı müsabaka sırasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi ile aynı müsabakanın sonrasında sağ alt baldır adalesinde ağrı hisseden Valentin Rosier'e Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemeleri yapılmıştır.
Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Michy Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier'in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Futbolcularımzıın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
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