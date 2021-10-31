Beşiktaş'ta, Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Michy Batshuayi ve mücadele sonrası ağrı hissede Valentin Rosier'in son durumları belli oldu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI:

"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynadığı müsabaka sırasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi ile aynı müsabakanın sonrasında sağ alt baldır adalesinde ağrı hisseden Valentin Rosier'e Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemeleri yapılmıştır.



Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Michy Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier'in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.



Futbolcularımzıın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

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