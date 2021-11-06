07 Kasım 2021, Pazar

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Beşiktaş Trabzonspor maçı öncesi Uğurcan Çakır taraftarın isteğini kırmadı ve fotoğraf çekildi

Uğurcan Beşiktaş taraftarını kırmadı! Yanına gitti ve...
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, bordo-mavili kaleci Uğurcan Çakır'a yoğun ilgi gösterdi ve fotoğraf çekildi.

Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Mücadele öncesinde iki takımın ısındığı sırada siyah-beyazlı taraftarlar Uğurcan Çakır'a ilgisi yoğundu.

Milli kaleci, taraftarların fotoğraf isteğini kırmadı ve yanlarına giderek poz verdi.

İşte o anlar:

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