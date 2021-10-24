BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan futbolculara mesaj! "Beraberlik bile istemiyorum"
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah beyazlılarda, puan kaybına hiç tahammülü olmayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, “Kimsenin aklından galibiyetten başka sonuç geçmesin” diyerek oyuncularını motive ediyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Teknık direktör Sergen Yalçın, bir yandan derbi planlarını yaparken diğer yandan oyuncularının motivasyonunu yükseltme çalışmalarını da sürdürüyor.
Fotomaç'ın haberine göre, tecrübeli çalıştırıcı, çıkış maçı olarak gördüğü Galatasaray sınavı için "Mutlaka kazanmalıyız" derken, taraftarın beklentisini karşılamaları gerektiğini de anlatıyor.
Usta hocanın "Son dönemde bazı sebeplerle bekleneni veremedik. Buna rağmen taraftar her zaman arkamızda durdu. Şimdi onları mutlu etme zamanı. Hem yarışa tutunmak hem de önemli bir virajı kayıpsız geçmek zorundayız. Beraberlik bile istemiyorum. Kimsenin aklından galibiyetten başka sonuç geçmesin" dediği gelen haberler arasında.
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