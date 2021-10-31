BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Siyah-beyazlılar ilk yarıda Hatayspor'dan ciddi ön alan baskısı yedi. Bu baskıdan çıkamayan Beşiktaş, gol yediği gibi rakibine pozisyonlar da verdi. Erken yenilen golden sonra da saha için dengesi de özellikle ilk 30 dakika kaybolduğu gibi, bu baskıyla karşılaştığında nasıl çıkacağıyla ilgili bir planı da yoktu. Aynı zamanda topa sahip olduğunda da savunmanın merkezindeki Montero ve Vida'nın doğru pas tercihleri olmayınca, buna Necip gibi teknik becerisi yüksek olmayan bir oyuncu kurucunun da orta sahanın merkezinde görevlendirilmesi eklenince, pas organizasyonları da istenilen seviyenin çok altına düştü. Bu da siyah-beyazlıların daha fazla baskı yemesine neden oldu.