BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazarlar Hatayspor-Beşiktaş maçını yorumladı!
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor'a 1-0 kaybederek zirve mücadelesinde yara aldı. Usta yazarlar da bu müsabakayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdiler. İşte o yazılar... |Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
TURGAY DEMİR - KADERİN CİLVESİ!
Beşiktaş'ın Batshuayi dışında santraforu yok, acı gerçek bu… Gökhan Töre ve Kenan'ın Beşiktaş'ta oynuyor olmaları, hele hele aynı anda, aynı kadroda şans bulmaları ise kaderin bir cilvesi gibi bir şey. Bu ikiliyi herhangi bir maçta, umut olarak sahaya sürmek abesle iştigaldir. Sergen hoca aynı hatayı yapmaktan bıkmadı, usanmadı. Bu ikisini unut hocam, unut yoksa şampiyonluğu unutacaksın!
Konu ayağa oynamaksa Beşiktaş savunmasının en zayıf halkası Vida… İnanılmaz kötü top kullanıyor, kariyerine, yakışmayacak derecede panik yapıyor ve sıkıştığı anda, topu kendisinden daha sıkışık durumdaki bir arkadaşına verip kurtulmak istiyor. Dün de arkasından gelen rakibi görme şansı olmayan Teixeira'ya böyle bir pas verdi ve kaptırılan top gol oldu.
Ömer Erdoğan'ı kutlarım, dersine iyi çalışmış, ortada Josef yerine Necip olunca Beşiktaş defansının top çıkarırken büyük sıkıntı yaşayacağını bilerek önde baskıyla başladı ve golü de böyle buldu.
Batshuayi sakatlanmasa Beşiktaş belki puan alabilir ya da maçı çevirebilirdi. Ancak Belçikalı sakatlanıp Kenan Karaman girdiği anda benim için maç bitti! Gol artık duran toplara vs. kalmıştı. Ghezzal ve Alex Teixeira da kenara alınca bence o ihtimal de ortadan kalktı. Oysa sahada bir şeyler yapabilecek kalitede sadece bu ikisi vardı!
Her neyse, eksiklere, kötü oyuna, kısaca her şeye rağmen Mehmet Topal'ın akıl dolu topuk vuruşu belki bir puanı kurtaracaktı ona da ofsayta takılan Montero izin vermedi. Ez cümle; Beşiktaş devre arasında kesinlikle Batshuayi'yi yedeklemeli. Aksi halde şampiyonluk hayal olur. Benden söylemesi…
SİNAN VARDAR - TEESSÜF EDERİM!
Beşiktaş bu yıl sakatlıklardan çok çekiyor. Pjanic, Josef, N'Koudou gibi yıldızlar Hatay'a gelmezken 20. dakikada Batshuayi'nin sakatlığına isyan edesim geldi. Tabii sadece sakatlıklar değil, takımda bazı futbolcuların vurdum duymazlığı beni çileden çıkarıyor. Sözüm size beyler! Madem Josef sakat, Atiba formsuz; Oğuzhan ve Salih; sizler 11'de sahaya çıkmalıydınız.
Sergen hoca belli ki sizden ışık alamıyor, mevkiisi stoper olan Necip'e 70 dakika orta sahada yer vermek zorunda kaldı. Salih son 20'de oyuna girdi, yetersizdi. Oğuzhan onu bile yapamadı, maçı kulübede izledi. Yeteneğinize hiyanet ederek Beşiktaş'ı da çok zor durumda bırakıyorsunuz. Bu forma ucuz değil, hepinize teessüf ederim! Daha önce de yazdım yine üstüne basa basa belirteyim; Gökhan Töre, Kenan Karaman; Beşiktaş'ın futbolcusu değiller! Karaman yetersiz, Töre kendine çalım atmakla meşgul...
Beşiktaş dün ilk 45 dakikayı boş geçirirken ikinci yarıda oyunda ağırlığını hissetirdi. Ghezzal ağırlığını koymaya çalıştı ama eski formundan uzaktı. Sergen hoca Ghezzal'i çıkartınca Beşiktaş'ın golü bulması mucizelere kaldı. Büyük umutlarla gelen Teixeira kesinlikle 10 numara değil, forvet de değil takımı fazlasıyla bozuyor.
Beşiktaş ligin ilk 11 haftasında hiç ummadığı puanlar kaybetti. Lig uzun maraton ama dünkü kayıp 3 puandan daha fazlaydı. Bu formsuzluk beni fazlasıyla korkutuyor. Maalesef geçen sezonki coşku ve enerji bu sezon yok! Hatayspor'u can-ı gönülden tebrik ederim. Ömer Erdoğan gerçekten iyi bir takım kurmuş. Ofansta yaptıkları baskıya Vida hatayla karşılık verince erken golle öne geçtiler. Takım disiplinlerine hayran kaldım. İkinci yarıda fazlasıyla kapansalar da maçın son anlarında farkı kaçıran taraf oldular.
Dünyanın en kötü hakemi Cüneyt Çakır'ın, Mehmet Topal'ın topukla harika attığı golü iptal etmesi büyük rezaletti. Türk futbolunda zaten VAR tam bir yalan oldu. Zaten maçtan önce böyle bir şey yapacağını tahmin ediyorduk. Çakır klasiği değişmedi. Ne desek boş!
REHA KAPSAL - İSTİKRAR!
Trabzonspor'un kazanmasıyla üst sıralara oynayan Hatay ve Beşiktaş'ın liderle aralarındaki puan farkı 7'ye çıkmıştı. Bu da özellikle Beşiktaş gibi yüksek maliyetlere, alternatifli kadro derinliği olan bir takım için; ligin yaklaşık 4'te birini geçsek bile ister istemez daha fazla baskıyı üzerinde hissetmesine neden oluyordu.
Siyah-beyazlılar ilk yarıda Hatayspor'dan ciddi ön alan baskısı yedi. Bu baskıdan çıkamayan Beşiktaş, gol yediği gibi rakibine pozisyonlar da verdi. Erken yenilen golden sonra da saha için dengesi de özellikle ilk 30 dakika kaybolduğu gibi, bu baskıyla karşılaştığında nasıl çıkacağıyla ilgili bir planı da yoktu. Aynı zamanda topa sahip olduğunda da savunmanın merkezindeki Montero ve Vida'nın doğru pas tercihleri olmayınca, buna Necip gibi teknik becerisi yüksek olmayan bir oyuncu kurucunun da orta sahanın merkezinde görevlendirilmesi eklenince, pas organizasyonları da istenilen seviyenin çok altına düştü. Bu da siyah-beyazlıların daha fazla baskı yemesine neden oldu.
İlk yarının son bölümünde Atiba ile Necip yer değiştirince siyah-beyazlıların oyun kurulumu daha sağlıklı oldu, Batshuayi'nin erken sakatlanıp çıkmasından sonra da Kenan değişikliğini tercih eden Sergen Yalçın, burada birinci tercihini Güven'den yana kullanmalıydı. Derbide 2 gol atan büyük moral bulan Larin'in santrfora geçip, sol çizgide Güven'le maça devam etmek daha doğru olurdu.
Beşiktaş'ın hareketsizliği yalnız hücumunu etkilemiyor. Aynı zamanda top rakipteyken çok çabuk reaksiyon vermeyen, geçen sezon sürü halinde yapılan ön alan baskısını bu sene yalnız bu maç özelinde değil, genelde de hemen hemen hiç uygulayamadılar. Hatay'da Ribeiro da, tek başına siyah-beyazlıların orta sahasını teslim almaya yetti. İkinci devre daha derinlemesine bir savunma yapan Hatay, topu rakibe bırakınca; Beşiktaş'ın yapması gereken set hücum organizasyon çeşitliliğinin ve farklılığının daha fazla olması gerekirdi.
Ne sağ koridordan ne de sol koridordan ne de onun merkezinden bunu istedikleri seviyede yapamadıklarından; ne kadar topa sahip olmasalar da pozisyon üretmekte büyük sıkıntı yaşadılar. Bununla ilgili takım halinde ortak bir akıl da üretemediler. Beşiktaş'ın sezon başından beri ligde ve Avrupa'da yakalayamadıkları en önemli şey, istikrar. Oyuncu sakatlıkları tabii ki buna etken ancak en büyük etken, hücum ve savunmada oynanan oyunların, kurgusuz ve plansız ve oluşu.
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