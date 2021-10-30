30 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Hatayspor maçında sakatlık şoku! Michi Batshuayi oyuna devam edemedi

Kartal’a sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 Giriş Tarihi: 30.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılarda maçın 24. dakikasında Michy Batshuayi yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Böylelikle bu sezon sakatlık problemleriyle boğuşan Beşiktaş'a, bir kötü haber de Belçikalı yıldızdan gelmiş oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 24. dakikasında siyah-beyazlılarda şok bir sakatlık yaşandı.

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Topsuz alanda sakatlanan Michy Batshuayi oyuna devam edemedi.

Kara Kartal'ın yıldız futbolcusu oyundan çıkarak yerini Kenan Karaman'a bıraktı.

Tedavisi yapıldıktan sonra yaklaşık 2 dakika kadar kendisini deneyen Belçikalı futbolcu, arka adalesini tutarak tekrar kendini yere bırakarak değişiklik istedi.

(Fotoğraf: beIN Sports)

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