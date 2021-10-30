30 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Hatayspor - Beşiktaş maçında Ersin Destanoğlu korkuttu!

Ersin korkuttu! Gol pozisyonunda...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 Giriş Tarihi: 30.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar maçın 6. dakikasında Hatayspor'un golüne engel olmadı. Ayrıca Kartal'da gol anında Ersin Destanoğlu kısa süreli bir sakatlık geçirdi.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Kara Kartal maçın 6. dakikasında Saba Lobzhanidze'nin golüyle 1-0 geriye düştü. Ayrıca siyah beyazlılarda Ersin Destanoğlu, gol anında girdiği ikili mücadele sebebiyle kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Genç kaleci kendini iyi hissetmesinin ardından maça devam ederek, siyah beyazlıların yüreğine su serpti.

İŞTE O ANLAR

(Fotoğraf: beIN Sports)

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