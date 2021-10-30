30 Ekim 2021, Cumartesi
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Hatayspor - Beşiktaş maçında Ersin Destanoğlu korkuttu!
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar maçın 6. dakikasında Hatayspor'un golüne engel olmadı. Ayrıca Kartal'da gol anında Ersin Destanoğlu kısa süreli bir sakatlık geçirdi.
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Kara Kartal maçın 6. dakikasında Saba Lobzhanidze'nin golüyle 1-0 geriye düştü. Ayrıca siyah beyazlılarda Ersin Destanoğlu, gol anında girdiği ikili mücadele sebebiyle kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Genç kaleci kendini iyi hissetmesinin ardından maça devam ederek, siyah beyazlıların yüreğine su serpti.
İŞTE O ANLAR
(Fotoğraf: beIN Sports)
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