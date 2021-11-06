07 Kasım 2021, Pazar

SÜPER LİG

Beşiktaş-Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş-Trabzonspor | İlk 11’ler belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 Giriş Tarihi: 06.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesinde iki takımında ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi iki takımın ilk 11'i belli oldu.

📺 BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı 6 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

⚽ BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut, Josef, Ghezzal, Alex Texieira, Pjanic, Larin, Güven

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Hüseyin, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, A. Ömür, Nwakaeme, Djaniny

⛔ FIRTINA NAMAĞLUP!

Abdullah Avcı ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, 27 puanla Süper Lig'in zirvesine yer alıyor. Gervinho, Nwakaeme, Cornelius, Hamsik, Bruno Peres gibi yıldızları ile güçlü bir kadroya sahip olan Trabzonspor, 372 gündür dış sahada kaybetmedi.

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