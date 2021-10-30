30 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın Hatayspor - Beşiktaş maçı sonrası konuştu! "Amatörce bir gol yedik"

Sergen Yalçın: Amatörce bir gol yedik
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 Giriş Tarihi: 30.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Yalçın, amatörce bir gol yediklerini belirtti.

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor deplasmanına konuk olan ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"MÜCADELE GÜCÜMÜZ İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL"

"Maça mağlup başladık, amatörce bir gol yedik. Bu seviyelerde yemememiz gereken bir gol yedik. Bugün iyi oynadığımız söylenemez. İki maç var, ardından milli ara girecek. Hazırlanacağız, önce Sporting maçı ardından Trabzonspor maçı var. Mücadele gücümüz istediğimiz seviye de değil. Çalışacağız, bakacağız.

"BATSHUAYI'NİN DURUMU PAZAR BELLİ OLUR"

"Batshuayi'nin durumunu bilmiyorum. Pazar günü belli olur. Beşiktaş'ta oynayan bu seviyede oyuncuların daha fazla mücadele edip, daha fazla konsantre olması gerekiyor."

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