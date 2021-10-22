BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal'da korkutan tablo! Rachid Ghezzal, Atiba ve Cyle Larin...
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, bu sezona istediği gibi başlayamadı. Siyah beyazlılarda Rachid Ghezzal, Cyle Larin ve Atiba Hutchinson ilk 9 maçta geçtiğimiz sezonun bir hayli gerisinde kaldı. İşte dikkat çeken o istatistikler... (BJK haberleri)
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı özellikle hücum performanslarıyla sırtlayan sırtlayan 3 isim bu sezon mumla aranıyor. Rachid Ghezzal, Cyle Larin ve Atiba lige ilk 9 maçlar itibariyle geçtiğimiz sezonki istatistiklerinin bir hayli gerisinde kaldılar.
GHEZZAL ASİST YAPMAYI UNUTTU
Takvim'in haberine göre; Ghezzal geçen sezon ilk 9 maçında 6 asist yaparken bu sezon 1 gol ve 1 asistte kaldı. Yine Larin geçen sezon ilk 9 maçta 5 gol atarken bu sezon aynı dönemde 1 gol ve 1 asise imza attı.
PERFORMANSTA 3 MİSLİ FARK VAR
Atiba da belirtilen dönemde 2 gol, 2 asist yaparken bu sezon sadece 1 golü var. Bu üçlü geçen sezon ilk 9 maçlar itibariyle 15 gole direkt katkı verirken bu sezon bu rakam sadece 5'te kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...