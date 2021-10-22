BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, bu sezona istediği gibi başlayamadı. Siyah beyazlılarda Rachid Ghezzal, Cyle Larin ve Atiba Hutchinson ilk 9 maçta geçtiğimiz sezonun bir hayli gerisinde kaldı. İşte dikkat çeken o istatistikler... (BJK haberleri)

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı özellikle hücum performanslarıyla sırtlayan sırtlayan 3 isim bu sezon mumla aranıyor. Rachid Ghezzal, Cyle Larin ve Atiba lige ilk 9 maçlar itibariyle geçtiğimiz sezonki istatistiklerinin bir hayli gerisinde kaldılar.

GHEZZAL ASİST YAPMAYI UNUTTU

Takvim'in haberine göre; Ghezzal geçen sezon ilk 9 maçında 6 asist yaparken bu sezon 1 gol ve 1 asistte kaldı. Yine Larin geçen sezon ilk 9 maçta 5 gol atarken bu sezon aynı dönemde 1 gol ve 1 asise imza attı.

PERFORMANSTA 3 MİSLİ FARK VAR

Atiba da belirtilen dönemde 2 gol, 2 asist yaparken bu sezon sadece 1 golü var. Bu üçlü geçen sezon ilk 9 maçlar itibariyle 15 gole direkt katkı verirken bu sezon bu rakam sadece 5'te kaldı.

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