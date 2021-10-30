Beşiktaş'ın Hatayspor maçındaki golü neden sayılmadı? Mehmet Topal açıkladı

Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Mehmet Topal, şık bir golle maça eşitliği getirdi ancak tecrübeli futbolcunun golü VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İşte o pozisyon... (BJK spor haberi)