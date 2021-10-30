01 Kasım 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması! "Pjanic ve Josef de Souza..."

Yalçın’dan sakatlık açıklaması! Pjanic ve Josef...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 Giriş Tarihi: 30.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar mücadeleye Miralem Pjanic ve Josef de Souza'dan yoksun çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın iki oyuncunun son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakat futbolcularla ilgili olarak açıklama yaptı.

Lig yarışıyla ilgili konuşan Sergen Yalçın "Zor bir maç, Hatayspor da iyi performans sergiliyor. Geçen hafta kazanarak moral bulduk. Kazanmak istiyoruz. Sakatlıklar var, önemli oyuncularımız yok. Önümüzde başarılı giden Trabzonspor var. Onları kaçırmak istemiyoruz. Puan farkının açılmasını istemiyoruz. Umarım kazanırız." dedi.

"PJANIC, LIZBON'DA YOK"

Sakatlıklarla ilgili de konuşan Sergen Yalçın "Miralem Pjanic, Galatasaray maçında problem hissetti. Ağrıları var. Josef'in kasığında problem var. Pjanic'in Sporting Lizbon'da da oynayacağını düşünmüyorum. Josef'in durumu da net değil. Haftaya lig maçında olabilirler. Sakatlıklar nedeniyle arka arkaya aynı 11'le çıkamadık." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yalçın’dan takıma gözdağı! Artık hata istemiyorum Yalçın'dan takıma gözdağı! "Artık hata istemiyorum"
Kartal dejavu yaşadı! En son 2 sezon önce... Kartal dejavu yaşadı! En son 2 sezon önce...
Son durumu belli oldu! Michy Batshuayi... Son durumu belli oldu! Michy Batshuayi...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör