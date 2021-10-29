BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kara Kartal'ın yıldızı Miralem Pjanic eski hocası Ronald Koeman hakkında konuştu!

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic, Barcelona'dan ayrılan eski hocası Ronald Koeman hakkında bir paylaşımda bulundu. Pjanic, "Koeman'a gelecekteki yolculuğunda iyi şanslar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Barcelona'nın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic, sosyal medya hesabından Barça'dan ayrılan teknik direktör Ronal Koeman ile ilgili bir paylaşım yaptı.

İşte Pjanic'in açıklamaları:

Herkese saygı duyacak bir şekilde yetiştirildim ve bunu her şekilde devam ettirme niyetindeyim. Koeman'a gelecekteki yolculuğunda iyi şanslar diliyorum. Takımım için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim.

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