29 Ekim 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kara Kartal'ın yıldızı Miralem Pjanic eski hocası Ronald Koeman hakkında konuştu!

Pjanic’ten Koeman sözleri!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic, Barcelona'dan ayrılan eski hocası Ronald Koeman hakkında bir paylaşımda bulundu. Pjanic, "Koeman'a gelecekteki yolculuğunda iyi şanslar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Barcelona'nın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic, sosyal medya hesabından Barça'dan ayrılan teknik direktör Ronal Koeman ile ilgili bir paylaşım yaptı.

İşte Pjanic'in açıklamaları:

Herkese saygı duyacak bir şekilde yetiştirildim ve bunu her şekilde devam ettirme niyetindeyim. Koeman'a gelecekteki yolculuğunda iyi şanslar diliyorum. Takımım için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim.

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