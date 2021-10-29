BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Domagoj Vida gelişmesi! Yeni sözleşme ve indirim...

Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Beşiktaş'ta bu başarının en önemli pay sahiplerinden birisi de Domagoj Vida'ydı. Siyah beyazlıların başarılı savunmacısının sözleşmesi ise bu sezonun sonunda bitecek. Yıldız oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen ancak yüksek maliyetinden de kurtulmak isteyen Kara Kartal, Hırvat stoper için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Beşiktaş 2017-18 sezonunun devre arasında transfer ettiği Domagoj Vida'nın sözleşmesini uzatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kontratı sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Domagoj Vida ile görüşmelerde büyük mesafe kat edildi.

Taraflar arasında ufak pürüzlerin kadldığı ve bu sorunların da giderilmesinin ardından Hırvat stoperle 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Akşam'ın haberine göre; Siyah-Beyazlılardan yıllık 3,7 milyon euro kazanan Vida'nın yeni kontratla birlikte yaklaşık 1,7 milyon euro gibi bir ücret alması bekleniyor.