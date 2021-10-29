29 Ekim 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Domagoj Vida gelişmesi! Yeni sözleşme ve indirim...

Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Beşiktaş'ta bu başarının en önemli pay sahiplerinden birisi de Domagoj Vida'ydı. Siyah beyazlıların başarılı savunmacısının sözleşmesi ise bu sezonun sonunda bitecek. Yıldız oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen ancak yüksek maliyetinden de kurtulmak isteyen Kara Kartal, Hırvat stoper için kolları sıvadı. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’da Domagoj Vida gelişmesi! Yeni sözleşme ve indirim...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Beşiktaş 2017-18 sezonunun devre arasında transfer ettiği Domagoj Vida'nın sözleşmesini uzatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kontratı sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Domagoj Vida ile görüşmelerde büyük mesafe kat edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’da Domagoj Vida gelişmesi! Yeni sözleşme ve indirim...

Taraflar arasında ufak pürüzlerin kadldığı ve bu sorunların da giderilmesinin ardından Hırvat stoperle 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’da Domagoj Vida gelişmesi! Yeni sözleşme ve indirim...

Akşam'ın haberine göre; Siyah-Beyazlılardan yıllık 3,7 milyon euro kazanan Vida'nın yeni kontratla birlikte yaklaşık 1,7 milyon euro gibi bir ücret alması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’da Domagoj Vida gelişmesi! Yeni sözleşme ve indirim...

UZUN SÜRE GÖNDERİLMEK İSTENMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, maliyeti sebebiyle manşetlerden düşmeyen Domagoj Vida ile uzun süre maaş indirimi için görüşmeler yapmış, oyuncu 'Feda' demeyince gönderilmek istenmişti. Hırvat stopere birçok talip çıksa da transfere futbolcunun aldığı yüksek maaş engel olmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’da Domagoj Vida gelişmesi! Yeni sözleşme ve indirim...

15 GOL, 3 ASİSTLİK KATKI

Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 141 maça çıkan Domagoj Vida, 15 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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