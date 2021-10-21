UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e sahasında 4-1 kaybeden Beşiktaş, Avrupa’daki son 12 maçta 1 galibiyet alabilirken, 10 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu süreçte 10 gol atabilen Kara Kartal, kalesinde ise 28 gol gördü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'da kötü günler geçiriyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon üçüncü maçından da mağlup ayrılan siyah beyazlı ekip, Avrupa'da kötü performans sergiledi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki son 12 maçta tek galibiyet alabildi. Söz konusu karşılaşmalarda sadece 2019-2020'de Sloven Bratislava'yı İstanbul'da mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 10 karşılaşmada da rakiplerine yenilmekten kurtulamadı. Siyah beyazlılar, son 12 maçtan birini ise beraberlikle tamamlayabildi. Beşiktaş, son 12 maçta kötü hücum yaparken, savunmada da başarılı olamadı. Söz konusu 12 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırabilen siyahbeyazlı takım, gol ortalamasında 0,8'de kaldı. Bu 12 karşılaşmada kalesinde 28 gol gören Beşiktaş, bu alanda ise 2,3 ile kötü savunma yaptı.

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