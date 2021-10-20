20 Ekim 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Alex Teixeira Sporting maçında sinirlerine hakim olamadı!

Teixeira Sporting maçında kulübede çıldırdı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.10.2021

Beşiktaş'ın deneyimli oyuncularından Alex Teixeira, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Sporting Lizbon maçında oyundan alındı. Brezilyalı futbolcu değişikliğin ardından kulübede sinirlerine hakim olamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting'i konuk eden Beşiktaş 'ta Brezilyalı yıldız Alex Teixeira oyundan alındıktan sonra kulübede sinirlerine hakim olamadı.

72. dakikada yerini Kenan Karaman'a bırakan futbolcunun kulübeye geldikten sonra kramponunu ve montunu attığı kameralara yansıdı.

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