28 Ekim 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Umut Meraş ile Rıdvan Yılmaz'ın forma savaşı

Umut ile Rıdvan’ın forma savaşı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.10.2021

Galatasaray derbisine 11'de başlayan ve performansı ile geçer not alan Umut Meraş ile Rıdvan Yılmaz arasında ciddi forma savaşı yaşanacak. Umut'un yorulmadan savaşması, Rıdvan'ın ise bu sezon 8 karşılaşmada 2 gol, 2 asiste imza atması Sergen hocayı seçim yapmakta bir hayli zorlayacak. Üstelik iki ismin de yerli olması nedeniyle N'Sakala 3. bek durumuna düşüyor.

Galatasaray derbisine 11'de başlayan ve performansı ile geçer not alan Umut Meraş ile Rıdvan Yılmaz arasında ciddi forma savaşı yaşanacak. Umut'un yorulmadan savaşması, Rıdvan'ın ise bu sezon 8 karşılaşmada 2 gol, 2 asiste imza atması Sergen hocayı seçim yapmakta bir hayli zorlayacak. Üstelik iki ismin de yerli olması nedeniyle N'Sakala 3. bek durumuna düşüyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yalçın’dan Hatay maçı öncesi öğrencilerine uyarı! Yalçın'dan Hatay maçı öncesi öğrencilerine uyarı!
İşte Kartal’ın zirve planı! İşte Kartal'ın zirve planı!
Ceyhun Kazancı’dan A Spor’a Kaan Ayhan açıklaması! Ceyhun Kazancı'dan A Spor'a Kaan Ayhan açıklaması!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör