BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Umut Meraş ile Rıdvan Yılmaz'ın forma savaşı

Galatasaray derbisine 11'de başlayan ve performansı ile geçer not alan Umut Meraş ile Rıdvan Yılmaz arasında ciddi forma savaşı yaşanacak. Umut'un yorulmadan savaşması, Rıdvan'ın ise bu sezon 8 karşılaşmada 2 gol, 2 asiste imza atması Sergen hocayı seçim yapmakta bir hayli zorlayacak. Üstelik iki ismin de yerli olması nedeniyle N'Sakala 3. bek durumuna düşüyor.

Galatasaray derbisine 11'de başlayan ve performansı ile geçer not alan Umut Meraş ile Rıdvan Yılmaz arasında ciddi forma savaşı yaşanacak. Umut'un yorulmadan savaşması, Rıdvan'ın ise bu sezon 8 karşılaşmada 2 gol, 2 asiste imza atması Sergen hocayı seçim yapmakta bir hayli zorlayacak. Üstelik iki ismin de yerli olması nedeniyle N'Sakala 3. bek durumuna düşüyor.

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