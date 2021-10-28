28 Ekim 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - N’Koudou gün sayıyor!

N’Koudou gün sayıyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Kara Kartal'ın Fransız futbolcusu Kevin N'Koudou, sahalara dönmek için gün sayıyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusu "Formumun yükseldiği bir dönemde şanssız bir sakatlık yaşadım. Artık iyileşip aynı şekilde devam etmek istiyorum" dedi. Kevin 4 maçta 2 gol atmıştı.

Kara Kartal'ın Fransız futbolcusu Kevin N'Koudou, sahalara dönmek için gün sayıyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusu "Formumun yükseldiği bir dönemde şanssız bir sakatlık yaşadım. Artık iyileşip aynı şekilde devam etmek istiyorum" dedi. Kevin 4 maçta 2 gol atmıştı.
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