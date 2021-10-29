29 Ekim 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Hatay’a geldi

Beşiktaş Hatay’a geldi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Hatay'a geldi. Siyah-beyazlı kafileyi bir grup taraftar karşıladı.

Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi taraftarlar karşıladı. Havalimanında bekleyen bir grup Beşiktaş taraftarı, takım ve oyuncular için tezahüratta bulundu. Beşiktaş kafilesi, kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Cumartesi günü saat 16.00'da Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.


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