Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı takımın başında 71 maça çıktı. Yalçın, 2.03 puan ortalamasıyla şampiyonluk seviyesinde ilerlemeyi sürdürüyor. Maç içindeki akıl dolu taktikleri kadar, her oyuncusundan maksimum verim almasıyla teknik adamlık kariyerinde basamakları hızla çıkan 49 yaşındaki çalıştırıcı rakamları da altüst etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Kartal'ın başına geçtikten sonra takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın bu yıl da bir hayli iddialı. Maç içindeki akıl dolu taktikleri kadar, her oyuncusundan maksimum verim almasıyla teknik adamlık kariyerinde basamakları hızla çıkan 49 yaşındaki çalıştırıcı rakamları alt üst etmeye devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre, başarılı çalıştırıcı, Galatasaray derbisiyle birlikte Kartal'ın başında 71. maçına çıktı. 2.03 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı. 2.00 ile Trabzonspor'u zirveye oynatan Abdullah Avcı'nın önünde ilk sırada bulunuyor. Efsanesi olduğu Beşiktaş'ta maç analizleri, yorumları, oyunu okuması ve her an karşılaşmayı yaşamasıyla Sergen Yalçın, futbolculuğu gibi teknik direktörlükte de adını altın harflerle tarihe yazdırmayı hedefliyor.

MAESTRO MIRALEM PJANIC

Boşnak yıldız G.Saray maçında büyük kalitesini bir kez daha gösterdi. Kartal'da Josef'in kestiği topları ilk dağıtan isim olan Miralem Pjanic müthiş bir maç çıkardı. Takımını orkestra şefi gibi yöneten tecrübeli futbolcu galibiyetin gizli mimarlarından oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşma sonunda usta oyuncusunu özel olarak tebrik etti.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ