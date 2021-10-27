BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Beşiktaş’ın Galatasaray zaferinin perde arkası! Sergen Yalçın...

SOYUNMA ODASINDA EĞLENCEYE KATILDI

Sabah'ın haberine göre, Yalçın'ın kilit sözü, "Siz çıkın oynayın, kaybedersek de tüm sorumluluk bende" oldu. 48 yaşındaki hoca, sözlerinin devamında, "Biz kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir takımız. Benim size inancım tam. Sadece iyi futbol oynamaya odaklanın, başka bir şey düşünmeyin. Biz kendi planlarımızı uygularsak, mücadele edersek bu maçın kazananı oluruz" dedi.