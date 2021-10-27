BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Beşiktaş'ın Galatasaray zaferinin perde arkası! Sergen Yalçın...
Spor haberleri: Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk etti. Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Kara Kartal'ın derbi zaferiyse teknik direktör Sergen Yalçın'ın maç önü konuşmasında saklıydı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Süper Lig'deki Başakşehir yenilgisine Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting mağlubiyeti de eklenince Beşiktaş için derbinin önemi oldukça artmıştı. Futbolcuların üzerindeki baskıyı azaltmak da teknik direktör Sergen Yalçın'a düştü. Deneyimli teknik adam, Galatasaray maçı öncesi soyunma odasındaki toplantıda kurduğu cümlelerle tüm baskıyı oyuncularından aldı.
SOYUNMA ODASINDA EĞLENCEYE KATILDI
Sabah'ın haberine göre, Yalçın'ın kilit sözü, "Siz çıkın oynayın, kaybedersek de tüm sorumluluk bende" oldu. 48 yaşındaki hoca, sözlerinin devamında, "Biz kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir takımız. Benim size inancım tam. Sadece iyi futbol oynamaya odaklanın, başka bir şey düşünmeyin. Biz kendi planlarımızı uygularsak, mücadele edersek bu maçın kazananı oluruz" dedi.
Futbolculuk yıllarında hocalığını yapan Fatih Terim'i deviren Sergen Yalçın, 3 puan sonrası soyunma odasında oyuncularıyla galibiyet eğlencesine katıldı.
TECİHLER TAM İSABET
Sergen Yalçın'ın derbi kadrosunda Umut Meraş ve Necip Uysal isimleri sürpriz olarak nitelendirilmişti. Ancak iki oyuncunun performansı hocanın tercihlerinde tam isabet sağladığını gösterdi. Umut'un Hatayspor karşısında da 11'de görev alacağı belirtildi. Kaptan Necip ise maç sonu sakatlanıp oyundan çıkmıştı. 31 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu el verdiği takdirde yeniden 11'de forma giymesi bekleniyor.
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