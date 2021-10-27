BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu'na A Milli Takım müjdesi! O ismin yerine...
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup ederken siyah-beyazlıların kalecisi Ersin Destanoğlu, Mostafa Mohamed'in penaltısını kurtararak galibiyetin baş mimarlarından oldu. 20 yaşındaki kalecinin A Milli Takım'a çağrılacağı kaydedilirken, o ismin yerine geçeceği belirtildi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 81. dakikasında kurtardığı penaltıyla galibiyette büyük pay sahibi olan Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Ümit Milli Takım'dan, A Milli Takım'a terfi ediyor.
Milliyet'in haberine göre Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan dev maçı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile birlikte statta izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, Ersin'i kadroya çağırmaya hazırlandığı belirlendi.
Ersin'in son dönemdeki yükselen performansından çok memnun olan Kuntz'un, 2022 Dünya Kupası elemelerinde 13 Kasım'da Cebelitarık ve 16 Kasım'da Karadağ ile oynanacak maçların kadrosuna Sinan Bolat'ın yerine 20 yaşındaki siyah-beyazlı kaleciyi dahil etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Ersin Destanoğlu, Galatasaray derbisinden sonra yaptığı açıklamada A Milli Takım için davet beklediğini belirterek, Kuntz'a mesaj göndermişti.
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