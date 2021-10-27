BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu’na A Milli Takım müjdesi! O ismin yerine...

Ersin'in son dönemdeki yükselen performansından çok memnun olan Kuntz'un, 2022 Dünya Kupası elemelerinde 13 Kasım'da Cebelitarık ve 16 Kasım'da Karadağ ile oynanacak maçların kadrosuna Sinan Bolat'ın yerine 20 yaşındaki siyah-beyazlı kaleciyi dahil etmesine kesin gözüyle bakılıyor.