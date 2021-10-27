BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Atiba Hutchinson takımla çalışmalara başladı!
Süper Lig'de Başakşehir maçı öncesi ısınırken sakatlanan Beşiktaşlı Atiba Hutchinson'dan iyi haber geldi. Deneyimli oyuncu takımla çalışmalara başladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'la 30 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleşti.
Basına açık bölümde ısınma koşularıyla antrenmana başlayan siyah-beyazlı futbolcular bir süre istasyon çalışmaları yaptı. Sakatlığı sona eren Atiba Hutchinson takımla birlikte çalışmaya başlarken, tedavisi devam eden Georges-Kevin N'Koudou salonda çalıştı.
Sakatlık risk analizleri yapılan Miralem Pjanic ve Josef de Souza antrenmana katılmayarak toparlanma programına alındığı belirtildi.
Siyah-beyazlı ekip çalışmalarına yarın devam edecek.
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