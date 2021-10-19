19 Ekim 2021, Salı
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İŞTE O SÖZLER:
Bu kulvarda oynamak kolay değil. Ciddi maçlar oynuyoruz. Büyük sıkıntılar yaşadık, bu kadar ciddi sakatlıklar beklemiyorduk. Oyuncularımız dönüyor yavaş yavaş. Bugün 3 puan alırsak hem ülkemizi hem de camiamızı mutlu ederiz. Sağ olsun taraftarlarımız ilgi gösteriyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu kulvarda oynamak kolay değil, zor maçlar oynuyoruz. Ciddi şanssızlıklar yaşadık. Şimdi toparlanma süreci yaşıyoruz. Oyuncularımızın oyun ritmini yakalamasını bekliyoruz. Zemin çok güzel olmuş. İnşallah zemini görünce oyuncularımızın da iştahı açılır.
Beşiktaş-Sporting maçı öncesinde Sergen Yalçın: 3 puanı almak istiyoruz
Beşiktaş ile Sporting, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Bu kulvarda oynamak kolay değil. Ciddi maçlar oynuyoruz. Büyük sıkıntılar yaşadık, bu kadar ciddi sakatlıklar beklemiyorduk. Oyuncularımız dönüyor yavaş yavaş. Bugün 3 puan alırsak hem ülkemizi hem de camiamızı mutlu ederiz." dedi. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sporting maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE O SÖZLER:
Bu kulvarda oynamak kolay değil. Ciddi maçlar oynuyoruz. Büyük sıkıntılar yaşadık, bu kadar ciddi sakatlıklar beklemiyorduk. Oyuncularımız dönüyor yavaş yavaş. Bugün 3 puan alırsak hem ülkemizi hem de camiamızı mutlu ederiz. Sağ olsun taraftarlarımız ilgi gösteriyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu kulvarda oynamak kolay değil, zor maçlar oynuyoruz. Ciddi şanssızlıklar yaşadık. Şimdi toparlanma süreci yaşıyoruz. Oyuncularımızın oyun ritmini yakalamasını bekliyoruz. Zemin çok güzel olmuş. İnşallah zemini görünce oyuncularımızın da iştahı açılır.
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