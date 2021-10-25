Cyle Larin Beşiktaş - Galatasaray derbisinde seri bozdu! 50 maç sonra...

Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide sahasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş'ta Cyle Larin, ilk yarıda attığı kafa golüyle maça eşitliği getirirken, sarı-kırmızılılar bu golle Süper Lig'de 50 maç aradan sonra kafa golü yedi.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında sarı kırmızılılar Cicaldau ile öne geçerken, Beşiktaş'ın yanıtı Cyle Larin ile oldu.

Umut Meraş'ın ortasında Muslera'nın da boşa çıkmasıyla topu kafayla ağlara gönderen Kanadalı golcü, Galatasaray'ın da 50 maçlık kafayla gol yememe serisine son verdi.

Aslan son olarak Temmuz 2020'de oynanan Göztepe maçında Napoleoni'den kafa golü yemişti.

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