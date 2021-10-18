18 Ekim 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şampiyonlar Ligi'ne tamam mı devam mı? İşte Sergen Yalçın'ın Sporting Lizbon maçı 11'i...

Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, gruptaki ilk 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile oldukça kritik bir maça çıkacak olan Kara Kartal'da, teknik direktör Sergen Yalçın ise ilk 11'ini belirledi. İşte Beşiktaş'ın muhtemel Sporting maçı 11'i...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şampiyonlar Ligi’ne tamam mı devam mı? İşte Sergen Yalçın’ın Sporting Lizbon maçı 11’i...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'e 3-2 mağlup olarak zirve yarışında yara alan Beşiktaş'ta gözler Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon mücadelesine çevrildi. Siyah-beyazlıların, 19 Ekim Salı günü Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşma kritik önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şampiyonlar Ligi’ne tamam mı devam mı? İşte Sergen Yalçın’ın Sporting Lizbon maçı 11’i...

Grupta iki maç sonunda puansız olan Kara Kartal, kendisi gibi puanı bulunmayan Portekiz ekibini yenerek iddiasını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın da zorlu mücadele öncesi ilk 11'ini şekillendirmeye başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şampiyonlar Ligi’ne tamam mı devam mı? İşte Sergen Yalçın’ın Sporting Lizbon maçı 11’i...

Başakşehir karşısında alınan 3-2'lik yenilgide hayal kırıklığı yaşatan oyuncuları kulübeye çekecek olan Yalçın'ın 5 değişiklik birden yapması bekleniyor. Kalede büyük hatalar yapan kaleci Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu forma giyecek. Sahada varlığıyla yokluğu belli olmayan Oğuzhan da formayı Alex Teixeira'ya kaptıracak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şampiyonlar Ligi’ne tamam mı devam mı? İşte Sergen Yalçın’ın Sporting Lizbon maçı 11’i...

Bir anda parladıktan sonra son maçta aldığı her topu kötü kullanan Güven Yalçın'ın da zaten Avrupa'da oynama izni yok. Güven'in yerine hücumun sol kanadında Cyle Larin forma giyecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şampiyonlar Ligi’ne tamam mı devam mı? İşte Sergen Yalçın’ın Sporting Lizbon maçı 11’i...

Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın sol bekte de değişiklik yapmayı düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Rıdvan Yılmaz'ın yerine Umut Meraş'a şans verebilir. Sol bekteki bir diğer isim N'Sakala ise Başakşehir maçında kadroya alınmamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şampiyonlar Ligi’ne tamam mı devam mı? İşte Sergen Yalçın’ın Sporting Lizbon maçı 11’i...

Sakat Atiba'nın yerine ise Pjanic düşünülüyor. Yıldız oyuncu takımla çalışmalara başlamış olmasına rağmen sakatlığını yeni atlattı ve maç eksiği bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şampiyonlar Ligi’ne tamam mı devam mı? İşte Sergen Yalçın’ın Sporting Lizbon maçı 11’i...

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut, Josef, Pjanic, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

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