BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şampiyonlar Ligi'ne tamam mı devam mı? İşte Sergen Yalçın'ın Sporting Lizbon maçı 11'i...
Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, gruptaki ilk 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile oldukça kritik bir maça çıkacak olan Kara Kartal'da, teknik direktör Sergen Yalçın ise ilk 11'ini belirledi. İşte Beşiktaş'ın muhtemel Sporting maçı 11'i...
Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'e 3-2 mağlup olarak zirve yarışında yara alan Beşiktaş'ta gözler Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon mücadelesine çevrildi. Siyah-beyazlıların, 19 Ekim Salı günü Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşma kritik önem taşıyor.
Grupta iki maç sonunda puansız olan Kara Kartal, kendisi gibi puanı bulunmayan Portekiz ekibini yenerek iddiasını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın da zorlu mücadele öncesi ilk 11'ini şekillendirmeye başladı.
Başakşehir karşısında alınan 3-2'lik yenilgide hayal kırıklığı yaşatan oyuncuları kulübeye çekecek olan Yalçın'ın 5 değişiklik birden yapması bekleniyor. Kalede büyük hatalar yapan kaleci Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu forma giyecek. Sahada varlığıyla yokluğu belli olmayan Oğuzhan da formayı Alex Teixeira'ya kaptıracak.
Bir anda parladıktan sonra son maçta aldığı her topu kötü kullanan Güven Yalçın'ın da zaten Avrupa'da oynama izni yok. Güven'in yerine hücumun sol kanadında Cyle Larin forma giyecek.
Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın sol bekte de değişiklik yapmayı düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Rıdvan Yılmaz'ın yerine Umut Meraş'a şans verebilir. Sol bekteki bir diğer isim N'Sakala ise Başakşehir maçında kadroya alınmamıştı.
Sakat Atiba'nın yerine ise Pjanic düşünülüyor. Yıldız oyuncu takımla çalışmalara başlamış olmasına rağmen sakatlığını yeni atlattı ve maç eksiği bulunuyor.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut, Josef, Pjanic, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...