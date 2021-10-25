Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında dev derbide kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecana sahne olan mücadelede siyah-beyazlılar 3 pozisyonda penaltı bekledi. Müsabakanın hakemi Fırat Aydınus 3 pozisyonda da maçı devam ettirdi. İşte o anlar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan dev derbi büyük bir heyecana sahne oldu. Siyah-beyazlılar zorlu mücadelede 3 pozisyonda penaltı bekledi. İşte o anlar...



Mücadelenin 28. dakikasında Beşiktaş'ta Alex Teixeira, Marcao'nun müdahalesi ile yerde kaldı.







Cyle Larin 58. dakikada ceza sahası içinde Marcao ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Beşiktaşlı futbolcular penaltı itirazında bulunurken, maçın hakemi Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi.



76. dakikada Yedlin'in müdahalesi sonrası yerde kalan Cyle Larin penaltı itirazında bulundu. Maçın hakemi Fırat Aydınus devam kararı verdi.





Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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