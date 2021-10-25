25 Ekim 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’tan Galatasaray derbisi öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

Beşiktaş’tan derbi öncesi 29 Ekim mesajı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Siyah beyazlı takım mücadele öncesinde ısınmaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı tişörtlerle çıktı.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, mücadele öncesinde ısınmaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı tişörtlerle çıktı.

Süper Lig'in 10. haftasında şampiyonluğun önemli adaylarından Beşiktaş ve Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı takım mücadele öncesinde ısınmaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı tişörtlerle çıktı. Cuma günü kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu tişörtleri giyen siyah-beyazlı futbolcular, Cumhuriyetin 98. yılını da kutlamış oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Larin derbide seri bozdu! 50 maç sonra... Larin derbide seri bozdu! 50 maç sonra...
Kartal 3 pozisyonda penaltı bekledi! İşte o anlar Kartal 3 pozisyonda penaltı bekledi! İşte o anlar
Derbide kazanan Beşiktaş! Sahnede Larin var Derbide kazanan Beşiktaş! Sahnede Larin var
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör