Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Beşiktaş, maçın ilk yarısında Alex Teixeira'ya yapılan müdahale sonrası penaltı bekledi. İşte o pozisyon... | BJK haberleri

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 10. haftası Beşiktaş - Galatasaray derbisine sahne oldu. Şampiyonluğu hedefleyen iki ezeli rakibin karşı karşıya geldiği maçın 27. dakikasında siyah beyazlılar penaltı bekledi. Josef de Souza'nın gönderdiği pasta ceza sahası içerisinde gol pozisyonuna giren Alex Teixeira, kendini yerde buldu. Siyah beyazlılar penaltı itirazlarında bulunurken hakem Fırat Aydınus yardımcısının da uyarısıyla ofsayt kararı verdi.

İşte o pozisyon...

AYDINUS OFSAYT KARARI VERDİ!

Hakem Fırat Aydınus yardımcısının da uyarısıyla pozisyonun ardından ofsayt kararı verdi.

(Fotoğraf: beIN Sports)

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