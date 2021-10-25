25 Ekim 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Alex Teixeira Galatasaray derbisinde penaltı bekledi! İşte o pozisyon...

Kartal penaltı bekledi! İşte o pozisyon...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 Giriş Tarihi: 25.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Beşiktaş, maçın ilk yarısında Alex Teixeira'ya yapılan müdahale sonrası penaltı bekledi. İşte o pozisyon... | BJK haberleri

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 10. haftası Beşiktaş - Galatasaray derbisine sahne oldu. Şampiyonluğu hedefleyen iki ezeli rakibin karşı karşıya geldiği maçın 27. dakikasında siyah beyazlılar penaltı bekledi. Josef de Souza'nın gönderdiği pasta ceza sahası içerisinde gol pozisyonuna giren Alex Teixeira, kendini yerde buldu. Siyah beyazlılar penaltı itirazlarında bulunurken hakem Fırat Aydınus yardımcısının da uyarısıyla ofsayt kararı verdi.

İşte o pozisyon...

AYDINUS OFSAYT KARARI VERDİ!

Hakem Fırat Aydınus yardımcısının da uyarısıyla pozisyonun ardından ofsayt kararı verdi.

(Fotoğraf: beIN Sports)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Toroğlu ilk yarıyı değerlendirdi! Golde büyük hatası var Toroğlu ilk yarıyı değerlendirdi! "Golde büyük hatası var"
Beşiktaş - Galatasaray | CANLI Beşiktaş - Galatasaray | CANLI
Beşiktaş’tan derbi öncesi 29 Ekim mesajı! Beşiktaş’tan derbi öncesi 29 Ekim mesajı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör