Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Galatasaray derbisi öncesi konuştu! "Tercihler yapmak zorundaydık"
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu derbi öncesi siyah beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu. İşte Yalçın'ın sözleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesi konuştu.
İŞTE YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI:
"Türk oyuncu konusunda bazı tercihler yapmak zorundayız. Bugün de stoperde Necip'i kullandık, daha önce kullandığımız bir oyuncu. Derbiler zordur, heyecanlıyız. İki taraf için de önemli bir maç. Kazanmak istiyoruz. Umarım bugün beklentiye cevap veririz."
"Hakem arkadaşların oyuna karışmadığı ve sadece oyun konuşabildiğimiz bir gece istiyoruz. Kazanmak ve normalleşme sürecine geçmek istiyoruz."
"Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar, daha iyisi olabilirdi ama olmayabilir de. Basit hatalar çabuk kesiliyor, zor bir kulvar. Geçen sene ligde daha kötü durumdaydık, dışarda kaos ortamı yaratılmaya çalışılan bir ortam var ama öyle bir ortam yok. Önümüzde süre var."
"Uzun bir maraton oynuyoruz ve uzun maratonda yarışmacı kimliğini korumak bizim için önemli. Umarım o pozisyonda kalırız. Bu bizim için önemli."
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