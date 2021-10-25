BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu Galatasaray derbisinin ardından böyle konuştu! "Sanki tribünler yıkılacaktı"

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Mücadeleye 2 gol atan Cyle Larin kadar maçın son bölümlerinde penaltıyı kurtaran Ersin Destanoğlu da damga vurdu. Genç file bekçisi, "Penaltıyı kurtardıktan sonra sanki tribünler yıkılacaktı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

İşte Ersin Destanoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Çok mutluyum. Tarif edilmez bir duygu içerisindeyim. Çok zor bir maçtı bizim için. Penaltıyı kurtardıktan sonra sanki tribünler yıkılacaktı. Öyle bir sevinç vardı."

"Mostafa Mohamed topu aldığında, penaltılarını izlemiştim. Çok penaltı atan bir forvet. Sağa sola vuruyor. Topu alınca hislerim belliydi. Oraya gidecektim. Son ana kadar bekledim. Sonra kurtardım. Beraberlik olacaktı, önemliydi bizim için."

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