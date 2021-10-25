25 Ekim 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Sergen Yalçın ve Fatih Terim'den samimi görüntüler!

Derbi öncesi samimi görüntüler! Yalçın ve Terim...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. haftanın kapanış mücadelesinde ezeli rakiplerden Beşiktaş sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaştı. Dev derbi öncesi iki ekibin teknik direktörü samimi görüntüler sergiledi. İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in o kareleri...

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde son şampiyon Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Liderlik yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde ev sahibi ekip teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim'in yanına giderek kendisiyle bir süre sohbet etti, şakalaştı.

İşte o anlar...

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