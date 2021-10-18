BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal Sporting maçına hazır!
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting ile karşılaşacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 15 dakikası basın mensuplarına açık olan idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışmaları üzerinde durdu.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Mehmet Topal ve Georges-Kevin N'Koudou katılmadı. Kenan Karaman ise takımla çalıştı.
Sporting CP maçı hazırlıklarını tamamladık. 🦅#UCL | #BJKSCP pic.twitter.com/MHMDYbn8co— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 18, 2021
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...