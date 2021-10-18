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BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal Sporting maçına hazır!

Kartal Sporting maçına hazır!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.10.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting ile karşılaşacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 15 dakikası basın mensuplarına açık olan idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışmaları üzerinde durdu.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Mehmet Topal ve Georges-Kevin N'Koudou katılmadı. Kenan Karaman ise takımla çalıştı.

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