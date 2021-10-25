Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ali Tandoğan: Koyu Fenerbahçeliyim
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ali Tandoğan'dan flaş bir itiraf geldi. Ailesinden dolayı Fenerbahçeli olduğunu dile getiren Tandoğan, o dönem sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım'dan teklif aldığını da söyledi.
Teknik direktör Ali Tandoğan, flaş bir itirafta bulundu. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen tecrübeli futbol adamı, koyu bir Fenerbahçeli olduğunu dile getirdi. Hürriyet'e konuşan Ali Tandoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:
Herkesin ailesinin tuttuğu bir takım vardır. Siz de farkına varmadan onların tuttuğu takımı tutarsınız. Ben çok koyu Fenerbahçeliydim. Hala Fenerbahçe sevgim çok yüksek. Bunu inkar edemem ama ben Beşiktaş'ta oynamak istedim. Bu arada Fenerbahçe de beni çok istedi. Ersun Yanal bunu birebir kendisi anlattı. O dönem Aziz Yıldırım masaya 5.5 milyon dolar koydu başkan 10 milyon dolar istedi. O zaman ben 22 yaşındaydım. Beşiktaş taraftar grubunun coşkusu beni daha mutlu edeceği için Beşiktaş'ı tercih ettim.
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