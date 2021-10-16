16 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta kale yıkıldı! Son 5 maçta...

Beşiktaş’ta kale yıkıldı! Son 5 maçta...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Medpol Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Kartal böylelikle çıktığı son 5 maçta kalesinde 11 gol görmüş oldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Ligin ilk 4 haftasında kalesini gole kapatan Beşiktaş tepe taklak oldu. Kalede bayrak değişimi yaşayan Beşiktaş, kalesini gole kapatamadı.

Siyah-beyazlılar çıktığı son 5 karşılaşmada kalesinde tam 11 gol gördü.

MERT'İN HATASI DİKKAT ÇEKTİ

11 golün 7'sini kalesinde gören Mert Günok'un Başakşehir maçı performansı da soru işaretleri yarattı.

Özellikle Başakşehir mücadelesinde Mert Günok'un ilk goldeki hatası dikkat çekiciydi.

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